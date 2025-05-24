مخالفات انتخابية... وضع معازل بطريقة لا تحترم سرية الاقتراع

سجلت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" مخالفات في مدرسة درب السيم - قرى صيدا (الغرفتان 3 و4) وفي مدرسة زبدين الرسمية - النبطية (القلم 9)، مشيرة الى وضع المعازل بطريقة كاشفة أمام موظفي هيئات القلم.