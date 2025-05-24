نسبة الإقتراع حتى الساعة العاشرة صباحًا

بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب 7.31% وفي محافظة النبطية 6.16%، حسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات، حتى الساعة العاشرة صباحًا.



وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:



حاصبيا: 7.64%

جزين: 10.67%

مرجعيون: 5.79%

بنت جبيل: 4.82%

النبطية: 7%

صور: 6.31%

صيدا: 7.38%