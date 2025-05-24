لادي ترصد مخالفة جديدة... أعلام وخيم وشعارات حزبية أمام مدخل المدرسة الرسمية الابتدائية في الدوير

رصدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" وجود أعلام وخيم وشعارات حزبية تابعة للائحة "تنمية ووفاء" مباشرة أمام مدخل المدرسة الرسمية الابتدائية في الدوير - النبطية، ما يُعدّ مخالفة للمادة 91 من قانون الانتخاب 44/2017 وتعميم وزارة الداخلية 6/إم/2025.