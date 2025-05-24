البساط: التبادلية والسياسية هي التي تهيمن على العلاقات الدولية اليوم

رأى وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، أنّ "فكرة العولمة التجارية متعددة الطراف فقدت تأثيرها وبدلًا منها أصبحت الديناميات الثنائية، والتبادلية والسياسية هي التي تهيمن على العلاقات الدولية اليوم".



وأوضح، خلال جلسة نقاشية بعنوان "الطريق الشاق نحو الإصلاح الماليّ والاقتصاديّ في لبنان"، أنّ "العلاقات غير الاقتصادية صارت في الغالب تهيمن على صناعة القرار الاقتصادي".



وقال، ردًا على سؤال في شأن تصريح الموفدة الاميركية موغان اورتاغوس بأن لبنان ربما لا يحتاج في النهاية الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يمكنه التعافي بنفسه: "أتحدث عن نفسي لكنني اعتقد أن زملائي في الحكومة سيوافقون. لم أر أي تناقض في ما قالته السيدة أورتاغوس. الحجة التي كانت تقدمها هي نفس الحجة التي كنا نقدمها جميعا، وهي أنه إذا نظمنا أمورنا وقمنا بالإصلاحات الاقتصادية فقد لا نحتاج إلى التمويل الدولي أو القرض الدولي، في نهاية المطاف الاقتراض من أجل الاقتراض ليس ما نريده، ما نريده هو القيام بالأمور التي ستولد رأس المال والنمو والازدهار الذي يستحقه لبنان".



وأضاف: "اذا قمنا بما يجب القيام به، بما نحتاج لفعله وليس بما يقول لنا صندوق النقد الدوليّ أن نفعله، عندها في مرحلة ما، هيكلية الدولة، هيكلية القطاع الخاص، حجم المدخرات المتاحة لدينا خصوصًا لدى الدياسبورا، الفرص في المنطقة التي تحدثنا عنها للتو، كل هذا وحده سيولد الاستثمارات الحقيقية ورأس المال الحقيقي الذي يفوق بكثير أي شيء يمكننا الحصول عليه من خلال الاقتراض".