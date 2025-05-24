لادي: إشكال داخل قلم اقتراع في مدرسة كفررمان الرسمية

أفادت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" بحصول إشكال إثر منع القوى الأمنية أحد المندوبين من توزيع اللوائح الانتخابية أمام القلم رقم 5 في مدرسة كفررمان الرسمية.