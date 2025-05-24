تدابير سير في محلة المارينا-ضبية لمناسبة اقامة سباق دراجات هوائية

سيتم تنظيم سباق للدّرّاجات في محلّة المارينا – الضّبيّة، الأحد 25-5-2025، برعاية الاتّحاد اللّبناني للدّرّاجات الهوائيّة، على الطّريق البحريّ الممتدّ ما بين ثكنة اللّواء الشّهيد وسام الحسن (ثكنة الفهود) ومسبح غولدن بيتش، وذلك لعدّة دورات، اعتبارًا من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 11:00.



وسينطلق المتسابقون من أمام محطة “يونايتد” نحو ثكنة اللّواء الشّهيد وسام الحسن ومن ثم الالتفاف باتّجاه مجمع الرئيس إِميل لحّود، ومنها إلى “الغولدن بيتش”، وبعدها باتّجاه الطّريق المؤدّي إلى الثكنة ذاتها، وفق ما أوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّـة.



لذلك، سيتم منع مرور الآليات على المسلك المذكور طيلة فترة السّباق.



وطلبت المديرية من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبعلامات السّير التّوجيهية، حِفاظًا على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.