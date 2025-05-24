الاعتداء على مرشح في صور

أعلنت جمعية "لادي" الاعتداء على مرشح عن لائحة، في تكميلية صور.

وأوضحت أنّه "خلال وقوفه مع مراسلة صحافية، تعرّض لها مناصرو اللائحة المنافسة بكلام مسيء".



وقالت: "عند اعتراضه هاجموه وانهالوا عليه بالضرب المبرح".