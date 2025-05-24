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مقارنة نسب الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بين العامين 2016-2025

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مقارنة في نسب الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بين العامين 2016-2025.