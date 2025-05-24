فوضى داخل مركز الاقتراع في كفرحتا

أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" أن فوضى كبيرة سجلت في مركز الاقتراع في كفرحتا - صيدا، تمثلت في الوجود الكثيف للمندوبين الثابتين والجوالين داخل الأقلام، إضافة إلى مرافقة الناخبين والضغط عليهم.



كما رصدت وجود شرطي بلدي داخل القلم رقم 5 بلباس حزبي.