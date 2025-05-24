نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الـ12 ظهرًا

بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب 12.44% وفي محافظة النبطية 10.66%، حسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.



وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:



حاصبيا: 11.80%

جزين: 18.18%

مرجعيون: 9.94%

بنت جبيل: 8.60%

النبطية: 12.41%

صور: 10.48%

صيدا: 12.81%