مواكب دعائية تخالف قانون الانتخاب أمام مركز اقتراع في النبطية وLADE توثّق (فيديو)

رصدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) مخالفة واضحة للمادة 91 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، إضافة إلى تعميم وزارة الداخلية رقم 6/إم/2025، وذلك أمام ثانوية الصباح الرسمية القديمة في مدينة النبطية.



وسجّلت فرق المراقبة التابعة لـLADE وجود مواكب سيارة تابعة للائحة "تنمية ووفاء"، ترافقها مكبّرات صوت تُستخدم للترويج الانتخابي، في انتهاك صريح للقانون الذي يحظر الدعاية الانتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع.



وأكدت LADE أن مثل هذه الممارسات تُقوّض نزاهة العملية الانتخابية، وتدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين وتأمين بيئة انتخابية سليمة وعادلة.