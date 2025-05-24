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عَدَد الشكاوى حتى قرابة الساعة الأولى ظهرًا

أخبار لبنان
2025-05-24 | 05:55
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عَدَد الشكاوى حتى قرابة الساعة الأولى ظهرًا
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عَدَد الشكاوى حتى قرابة الساعة الأولى ظهرًا

بلغ عَدَد الشكاوى، حتى قرابة الساعة الأولى ظهرًا، إلى 131، حسَب وزارة الداخِلِيَّة والبَلَدِيَّات.

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