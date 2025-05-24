هذا ما وصلت إليه نسب الاقتراع في انتخابات الجنوب والنبطية

بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب 19.23% وفي محافظة النبطية 16.96%، حسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات، حتى قرابة الساعة الثانية ظهرًا.



وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:



حاصبيا: 19.25%

جزين: 24.39%

مرجعيون: 16.07%

بنت جبيل: 13.87%

النبطية: 19.29%

صور: 17.33%

صيدا: 19.70%