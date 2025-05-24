حسن خليل ردًا على أورتاغوس عن تسليم السلاح: هذه وجهة نظرهم والحوار داخليّ لبنانيّ

أكّد النائب علي حسن خليل وجوب انسحاب إسرئيل من الأراضي التي تحتلها وايقاف الخروقات.واعتبر أنّ الدولة اللبنانية مسؤولة عن رفع الصوت أمام دول لجنة وقف اطلاق النار.وقال للـLBCI ردًا على كلام مورغان أورتاغوس في شأن تسليم السلاح بأسرع وقت: "هذا موضوع لبنان، هذه وجهة نظرهم ونرى قرار اللبنانيين ونسير به والحوار داخليّ لبنانيّ".ورأى وجود تقصير كبير من الحكومة اللبنانية بإطلاق ورشة الاعمار، وأن لا يمكن أن يستقر البلد من دون استقرار الجنوب واستقراره مرتبط باعادة الاعمار.