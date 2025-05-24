إشكال وتضارب في الكفير – حاصبيا يوقف الاقتراع لدقائق (فيديو)

أفادت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) بوقوع إشكال داخل المدرسة الرسمية في بلدة الكفير – قضاء حاصبيا، تطوّر إلى تضارب بالأيدي، وذلك على خلفية طرد أحد المندوبين من قلم الاقتراع بسبب مخالفات ارتكبها.



وأشارت LADE إلى أن الإشكال أدّى إلى توقف عملية الاقتراع لدقائق، قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتعمل على ضبط الوضع، ما سمح باستئناف العملية الانتخابية في المركز.