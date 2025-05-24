نسب الاقتراع حتى قرابة الرابعة بعد الظهر: الجنوب 27.06% والنبطية 23.66%

بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب 27.06% وفي محافظة النبطية 23.66%، حسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات، حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر.



وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:



حاصبيا: 25.22%

جزين: 32.25%

مرجعيون: 21.75%

بنت جبيل: 19.14%

النبطية: 28.03%

صور: 24.68%

صيدا: 27.96%