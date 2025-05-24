الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الامن عممت صورة المفقود شادي جمال عبدالله
أخبار لبنان
2025-05-24 | 09:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الامن عممت صورة المفقود شادي جمال عبدالله
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
- شادي جمال عبدالله (مواليد عام 1988، لبناني) الّذي غادر بتاريخ 20-5-2025، منزله الكائن في محلة الأشرفية، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
لذلك، يرجى من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الامن
المفقود
عبدالله
التالي
أسرار الصحف المحلية 24-5-2025
لائحة "لبعا كلنا سوا": اللائحة ليس مدعومة من "التيار"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-04-01
قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة
أمن وقضاء
2025-04-01
قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة
0
أمن وقضاء
2025-02-27
قوى الأمن تعمم صورة المفقود العراقي وسام عبد العباس
أمن وقضاء
2025-02-27
قوى الأمن تعمم صورة المفقود العراقي وسام عبد العباس
0
أمن وقضاء
2025-05-11
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2025-05-11
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
0
أمن وقضاء
2025-05-09
غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2025-05-09
غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:36
مرقص تفقد العاملين في وزارة الاعلام: توقعوا في هذا العهد احترامًا تامًا للاستحقاقات الدستورية
أخبار لبنان
12:36
مرقص تفقد العاملين في وزارة الاعلام: توقعوا في هذا العهد احترامًا تامًا للاستحقاقات الدستورية
0
أخبار لبنان
12:33
مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية
أخبار لبنان
12:33
مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية
0
أمن وقضاء
11:56
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
11:56
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية ضمن إطار التدابير الأمنية
0
أخبار لبنان
11:32
البطريرك روفائيل بيدروس التقى البابا... وهذا ما دار بينهما
أخبار لبنان
11:32
البطريرك روفائيل بيدروس التقى البابا... وهذا ما دار بينهما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:25
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٨ جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:25
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٨ جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
00:29
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
آخر الأخبار
00:29
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
0
أخبار دولية
2025-03-07
المرصد السوري: قوات الأمن أعدمت 52 علويا خلال عملياتها في ريف اللاذقية
أخبار دولية
2025-03-07
المرصد السوري: قوات الأمن أعدمت 52 علويا خلال عملياتها في ريف اللاذقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:32
هكذا يبدو المشهد الانتخابي في حاصبيا
أخبار لبنان
08:32
هكذا يبدو المشهد الانتخابي في حاصبيا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
في بنت جبيل: 20 بلدية بالتزكية و16 تشهد معارك انتخابية...
تقارير نشرة الاخبار
08:29
في بنت جبيل: 20 بلدية بالتزكية و16 تشهد معارك انتخابية...
0
أخبار لبنان
08:24
الـLBCI تواكب الإنتخابات البلدية والإختيارية في مرجعيون... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:24
الـLBCI تواكب الإنتخابات البلدية والإختيارية في مرجعيون... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:21
إليكم مجريات العملية الإنتخابية من صور
أخبار لبنان
08:21
إليكم مجريات العملية الإنتخابية من صور
0
أخبار لبنان
08:18
النبطية تقترع... هكذا تسير العملية الإنتخابية
أخبار لبنان
08:18
النبطية تقترع... هكذا تسير العملية الإنتخابية
0
أخبار لبنان
08:15
إليكم المشهد الانتخابي من صيدا
أخبار لبنان
08:15
إليكم المشهد الانتخابي من صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:40
من وزارة الداخلية... مواكبة لانتخابات الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
07:40
من وزارة الداخلية... مواكبة لانتخابات الجنوب
0
أخبار لبنان
07:36
في جزين... المنافسة سياسية
أخبار لبنان
07:36
في جزين... المنافسة سياسية
0
أخبار لبنان
06:41
حسن خليل ردًا على أورتاغوس عن تسليم السلاح: هذه وجهة نظرهم والحوار داخليّ لبنانيّ
أخبار لبنان
06:41
حسن خليل ردًا على أورتاغوس عن تسليم السلاح: هذه وجهة نظرهم والحوار داخليّ لبنانيّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:16
في أجواء مليئة بالحب والسعادة... ستيفاني عطالله وزاف يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
فنّ
10:16
في أجواء مليئة بالحب والسعادة... ستيفاني عطالله وزاف يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
2
خبر عاجل
09:19
الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله
خبر عاجل
09:19
الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله
3
أخبار لبنان
05:01
نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الـ12 ظهرًا
أخبار لبنان
05:01
نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الـ12 ظهرًا
4
أخبار لبنان
07:07
إشكال وتضارب في الكفير – حاصبيا يوقف الاقتراع لدقائق (فيديو)
أخبار لبنان
07:07
إشكال وتضارب في الكفير – حاصبيا يوقف الاقتراع لدقائق (فيديو)
5
أخبار لبنان
01:02
نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثامنة صباحًا
أخبار لبنان
01:02
نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثامنة صباحًا
6
أخبار لبنان
03:21
لادي ترصد مخالفة جديدة... أعلام وخيم وشعارات حزبية أمام مدخل المدرسة الرسمية الابتدائية في الدوير
أخبار لبنان
03:21
لادي ترصد مخالفة جديدة... أعلام وخيم وشعارات حزبية أمام مدخل المدرسة الرسمية الابتدائية في الدوير
7
أخبار لبنان
13:59
حزب الله: الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية مستنكرة ومرفوضة
أخبار لبنان
13:59
حزب الله: الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية مستنكرة ومرفوضة
8
فنّ
15:00
بعد وفاة زوجها... كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها: "روح بيك عايشة فينا" (صورة)
فنّ
15:00
بعد وفاة زوجها... كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها: "روح بيك عايشة فينا" (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More