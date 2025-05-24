قوى الامن عممت صورة المفقود شادي جمال عبدالله

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



"تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- شادي جمال عبدالله (مواليد عام 1988، لبناني) الّذي غادر بتاريخ 20-5-2025، منزله الكائن في محلة الأشرفية، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

لذلك، يرجى من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".



