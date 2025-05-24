وزير الداخلية: اللبنانيون والدولة قالوا كلمتهم... والانتخابات تأكيد على ممارسة السيادة

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن ما يطمئن أهل الجنوب هو إرادتهم بالحياة، وهو ما يفسّر اندفاعهم إلى المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وأنا شخصيًا، قمنا بكل الجهود اللازمة لضمان نهار انتخابي هادئ".وأضاف الحجار في تصريح له أن "اللبنانيين والدولة قالوا كلمتهم، ولا شيء يثنينا عن ممارسة سيادتنا وعن إجراء الانتخابات"، لافتًا إلى أن "نسبة الاقتراع لا بأس بها، والمهم أن الاستحقاق حصل".وختم الحجار بالقول إن "الدولة تقوم بواجباتها وهي على الحياد التام، ونأمل صدور النتائج في أسرع وقت، على أن تشهد الأيام المقبلة عملًا حثيثًا لإعادة الاستقرار".