وزير الإتصالات إقترع في بلدته بتدين اللقش: إجراء الإنتخابات البلدية في هذه الظروف إنجاز كبير

أدلى وزير الاتصالات شارل الحاج بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدته بتدين اللقش، وأشاد بسير العملية الانتخابية، مثنيًا على "الجهود التي بذلت لإنجاز هذا الاستحقاق في ظل الظروف الأمنية والسياسية والمالية الصعبة".



ورأى الحاج في تصريح أن "إجراء الانتخابات البلدية في هذه الظروف الأمنية والسياسية والمالية، وفي ظل ضيق الوقت وقِصر مدة التحضير، يعد إنجازًا كبيرًا يهنأ عليه كل من عمل وساهم في تحقيقه، من قوى أمنية وإدارية، وصولًا إلى وزير الداخلية الذي أدار العملية الانتخابية بحزم وجدية ومرونة، ما جعلها تتم بأفضل طريقة ممكنة".



وقال ان "إجراء الانتخابات البلدية بحد ذاته هذا العام يعد عملًا إصلاحيًا مهمًا، لأنه أكد نية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء التمسك بأهم مقومات الديمقراطية، وهو انتظام مواعيد الانتخابات".



وأشار إلى أن "الحياة الوطنية مسؤولية تبدأ بحسن اختيار السلطات المحلية، ومحاسبتها في صندوق الاقتراع وأمام الرأي العام المحلي والوطني على أي تقصير. وحده الخوف من محاسبة الرأي العام يجعل المسؤول يقدم أفضل ما عنده. لذلك، قلما نشهد إنجازات حيث يشعر المسؤول بأن لا أهمية لرأي الناس في محيطه، لا سيما إذا كان قادرًا على الوصول إلى موقعه والبقاء فيه بغض النظر عن رأي الناخبين".