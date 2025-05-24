الحجار من جزين: المواطنون والدولة والوزارة راضون عن العملية الانتخابية...وسنُجري تقييمًا للاستحقاقات المقبلة

أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار، من جزين، أن "إجراء الانتخابات في موعدها كان تحديًا للدولة وللحكومة ونختتم اليوم العملية مع عدد من الملاحظات التي سنتعلم منها وسنجري تقييمًا للاستحقاقات المقبلة".وقال " المواطنون والدولة والوزارة راضون عن العملية الانتخابية والناس طواقة الى ممارسة حقها الديمقراطي والبلديات هي الخط الاول في خدمة المواطنين".واضاف "في طرابلس استغرق الفرز وقتًا طويلًا لكن النتائج كانت موثوقة وفي بيروت تداركنا الأمر من خلال تعاون وثيق مع القضاة ووضعنا بتصرفهم أجهزة كمبيوتر سهّلت عملية الإحصاء وسرّعت في إصدار النتائج".