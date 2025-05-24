البطريرك روفائيل بيدروس التقى البابا... وهذا ما دار بينهما

زار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، قداسة البابا لاوُن الرَّابع عشر في لقاء جرى اليوم في القصر الرسولي بالفاتيكان.



وفي خلال الاجتماع، جرى بحث معمق حول أوضاع الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة.



كما تناول النقاش القضايا الملحّة التي تطال لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل ما تمرّ به من أزمات سياسية وإنسانية وروحية متفاقمة.



ووفي ختام اللقاء، وجّه البطريرك ميناسيان دعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان في أقرب فرصة، مؤكداً أهمية حضوره الراعوي في ظل الظروف الراهنة.



وقد أبدى البابا لاوُن الرابع عشر اهتمامًا بالغًا بخصوصية العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في لبنان، مشدداً على ضرورة دعمه وتعزيزه كركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة.



ويعكس هذا اللقاء، عمق الشراكة الروحية بين الكرسي الرسولي والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، والتزامهما المشترك برسالة الرجاء والوحدة في وجه التحديات.