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مع اقفال الصناديق... اليكم نسبة الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية
أخبار لبنان
2025-05-24 | 12:33
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مع اقفال الصناديق... اليكم نسبة الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية
بلغت نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب 42.34 % وفي محافظة النبطية 35.90 %، حسب أرقام وزارة الداخلية والبلديات.
وقد توزّعت النسب على الشكل التالي:
حاصبيا: 36.89%
جزين: 42.90%
مرجعيون: 32.19%
بنت جبيل: 28.22%
النبطية: 44.74%
صور: 39.52%
صيدا: 44.85%
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نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثامنة صباحًا
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