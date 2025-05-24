ألفا: تخريب في محطة بيقون والفرق الفنية أصلحت العطل

أعلنت شركة ألفا توقف العمل بمحطة بيقون في أعالي الشوف، قرابة السادسة مساء اليوم، بسبب عملية تخريب تعرّضت لها وإقدام مجهولين على تلف معدات تقنية في المحطة وسرقة البطاريات، مما أدى إلى توقف جزئي في خدمات التخابر والداتا في بعض البلدات في أعالي قضاءيّ الشوف وجزين.

ولفتت الشركة في بيان، الى أن الفرق الفنية تولت إصلاح العطل وعادت الخدمة إلى طبيعتها قرابة الثامنة مساء.



واعتذرت ألفا من مشتركيها في هذه المناطق الذين تأثروا بهذا العطل، وهي في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حق السارقين.