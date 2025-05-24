سلام: سنبدأ بالعمل على التحضير للإنتخابات النيابية بعد سنة

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ستبدأ بالعمل على التحضير للانتخابات النيابية متسلحين بالدورس التي تعملناها من هذه الانتخابات.



وأكد سلام بعد اقفال صناديق الاقتراع، أنه راض عن الإستحقاق، مشيرا الى أن الحكومة تعلمت من الشوائب دورة بعد الأخرى.



وشدّد على أن الدولة لم تتوقف يومًا عن المطالبة بتسليم الأسرى اللبنانيين والإنسحاب الإسرائيلي الكامل من النقاط التي تحتلها إسرائيل.



وقال: "نسعى مع البنك الدولي والجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لاعادة الاعمار ومستمرون بالسعي مع الدول الصديقة لتأمين مساعدات أكبر".

