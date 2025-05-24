باسيل: السيادة متأصلة في جزين.. وخطأ الـ2022 لن يتكرر

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أن "التيار" أثبت حضوره وقوته على امتداد الوطن، وأنه أثبت وجوده وانتصر في كل مناطق الجنوب وجزين.



وشدد باسيل من جزين، على أن السيادة متأصلة فيها، مشيرا الى أن لا أحد يعلمها السيادة وأن خطأ الـ2022 لن يتكرر.



وقال: "يمكننا أن نغرس العلم في كل زاوية في جزين ونحن نغرس العلم في قلوبنا وقلوب الناس ونرفعه ونرفع رأسنا به و"رح نأجل شك العلم للـ2026".



وأكد أن جزين لا يمكن أن تُعزل أو أن تنعزل، لافتا الى أن "نائباها الإثنين الذين حاولا فصلها وعزلها لُقنا درسًا كبيرًا اليوم في جزين وكفرفالوس".



وقال: "في الـ2026 "على جزين راجعين"".