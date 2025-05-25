الرئيس سلام: التزام الحكومة في بيانها الوزاريّ بالثوابت التالية

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ عيد التحرير يأتي وفرحة اللبنانيين لن تكتمل ما لم تحرر كامل الأراضي من الاحتلال الاسرائيليّ.
وشدد على التزام الحكومة في بيانها الوزاريّ بالثوابت التالية:
- وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيليّ وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة، وفق ما جاء في الطائف.
- حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة.
- اعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيليّ من خلال حَشد الدّعم العربيّ والدوليّ لتَحقيق ذلك.
يأتي عيد التحرير وفرحتنا لن تكتمل ما لم تحرر كامل اراضينا من الاحتلال الاسرائيلي. وبهذه المناسبة أعود واؤكد التزام الحكومة في بيانها الوزاري بالثوابت التالية:
- وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع…
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) May 25, 2025
يأتي عيد التحرير وفرحتنا لن تكتمل ما لم تحرر كامل اراضينا من الاحتلال الاسرائيلي. وبهذه المناسبة أعود واؤكد التزام الحكومة في بيانها الوزاري بالثوابت التالية:
- وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع…