وزير الداخلية: أبارك بالتحرير الذي حصل وبالتحرير الذي سيحصل بجهود الدولة وتكاتف اللبنانيين

حيّى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صمود أهل الجنوب، “الذين جسّدوا إرادة الحياة والديمقراطية بإتمامهم الإستحقاق البلديّ والإختياريّ بكل وعي وصلابة”.

وبارك بالتحرير الذي حصل “وبالتحرير الذي سيحصل بجهود الدولة وتكاتف اللبنانيين”.