وزير الداخلية: أبارك بالتحرير الذي حصل وبالتحرير الذي سيحصل بجهود الدولة وتكاتف اللبنانيين

حيّى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صمود أهل الجنوب، “الذين جسّدوا إرادة الحياة والديمقراطية بإتمامهم الإستحقاق البلديّ والإختياريّ بكل وعي وصلابة”.
وبارك بالتحرير الذي حصل “وبالتحرير الذي سيحصل بجهود الدولة وتكاتف اللبنانيين”.
أحيّي صمود أهلنا في الجنوب، الذين جسّدوا إرادة الحياة والديمقراطية بإتمامهم الإستحقاق البلدي والإختياري بكل وعي وصلابة.
وأبارك بالتحرير الذي حصل وبالتحرير الذي سيحصل بجهود الدولة وتكاتف اللبنانيين.
الوزير أحمد الحجار pic.twitter.com/GMm0z66w71
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 25, 2025
أحيّي صمود أهلنا في الجنوب، الذين جسّدوا إرادة الحياة والديمقراطية بإتمامهم الإستحقاق البلدي والإختياري بكل وعي وصلابة.
وأبارك بالتحرير الذي حصل وبالتحرير الذي سيحصل بجهود الدولة وتكاتف اللبنانيين.
الوزير أحمد الحجار pic.twitter.com/GMm0z66w71