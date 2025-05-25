المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين تسلّمت من قائمقام صور نتائج انتخابات القضاء

تسلّمت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين، من قائمقام صور، نتائج انتخابات القضاء كما وردت من لجان القيد العليا، على أن تتسلم تباعًا نتائج باقي الأقضية في محافظتي لبنان الجنوبيّ والنبطية ليصار إلى إعلانها رسميًا.

تسلّمت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين، صباح اليوم، من قائمقام صور نتائج انتخابات القضاء كما وردت من لجان القيد العليا، على أن تتسلم تباعاً نتائج باقي الأقضية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية ليصار إلى إعلانها رسمياً pic.twitter.com/0WfnFwHQsb — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 25, 2025