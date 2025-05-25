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قائد الجيش إلى العسكريين: لقد أثبتُّم مجدّدًا أنكم على قدر الثقة والمسؤولية

أخبار لبنان
2025-05-25 | 04:36
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قائد الجيش إلى العسكريين: لقد أثبتُّم مجدّدًا أنكم على قدر الثقة والمسؤولية
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قائد الجيش إلى العسكريين: لقد أثبتُّم مجدّدًا أنكم على قدر الثقة والمسؤولية

هنّأ قائد الجيش العسكريين بمناسبة انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية ومهمات حفظ الأمن المتعلقة بها، على أدائهم المشرّف خلال مواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية.

 

ولفت إلى أنّها مرحلة دقيقة يشهد فيها لبنان تحدّيات استثنائية. 

 

وقال: “لقد أثبتُّم مجدّدًا أنكم على قدر الثقة والمسؤولية، حاضرين بكل التزام وانضباط، ومؤتمَنين على حماية وجه لبنان الديموقراطيّ”.

وأضاف: “إنّ ما قمتم به لتأمين الظروف المناسبة، ومعالجة الإشكالات بحكمة واحتراف، فضلًا عن ملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم، كلُّه ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطنيّ، وعكس صورة مشرقة عن دور الجيش كضامن للاستقرار وحامٍ للدستور”.


وأكّد أنّ المسؤولية كبيرة، لكنه واثق بهم وبصلابتهم وهو على يقين بأنهم سنواصل مسيرة الشرف والتضحية والوفاء، مهما اشتدّت الصعاب، حفاظًا على أمن الوطن وكرامة شعبه.

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