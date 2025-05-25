الرئيس بري في مناسبة عيد التحرير: الشكر لمن لبى نداء التنمية والوفاء وأنجز استحقاقًا وطنيًا دستوريًا

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري تحية للذين لبوا نداء الأرض والإنسان قبل 25 عامًا وجادوا بأغلى ما يملكون صمودًا ومقاومة وشهادة دفاعًا عن الوطن وسيادته.

وقال، في مناسبة عيد المقاومة التحرير: “تحية للمقاومين كل المقاومين للشهداء كل الشهداء الذين اختاروا إستشهادهم في الأوقات والأزمنة المناسبة وتوجوا عظيم تضحياتهم دحرًا للعدوانية الإسرائيلية وصونًا للسيادة، وتحريرًا لمعظم الأرض من الاحتلال وانتصارًا للإرادة الوطنية الجامعة ، فصنعوا للبنان في الخامس والعشرين من أيار 2000 عيدًا للنصر والتحرير".

وشكر بري “من لبى نداء التنمية والوفاء وأنجز استحقاقًا وطنيَا دستوريًا ما كان ليكون على النحو الحضاري الذي أنجزه أبناء الجنوب أمس بمعزل عن إنجاز التحرير في ذلك اليوم المجيد”.

كما شكر أبناء الجنوب “على ثباتهم الذي لم ولن يتزعزع والتزامهم الراسخ بالتنمية والوفاء ولن يبدلوا تبديلًا”.