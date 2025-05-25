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وزيرة التربية: توقيف تنفيذ برنامج جلسات التوعية على المهارات الحياتية

أخبار لبنان
2025-05-25 | 05:08
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وزيرة التربية: توقيف تنفيذ برنامج جلسات التوعية على المهارات الحياتية
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وزيرة التربية: توقيف تنفيذ برنامج جلسات التوعية على المهارات الحياتية

تابعت وزارة التربية والتعليم العالي الشكاوى عن آلية تنفيذ برنامج جلسات التوعية على المهارات الحياتية حول السلوكيات الخطرة، فور ورودها.

 

وأوضح المكتب الاعلاميّ لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أنّ هذا البرنامج قد أعطيت الموافقة عليه في عهد الوزارة السابقة.

 

وأكّدت أنّ الوزارة أعطت التعليمات بتوقيف تنفيذ هذا البرنامج وسحب المادة التعليمية التي تم توزيعها، حرصًا على ضمان سلامة التلامذة الصحية والنفسية وحمايتهم.

 

وكلّفت الوزيرة مديرية التعليم الثانويّ إجراء التحقيقات اللازمة  للوقوف على ملابسات اصدار الموافقة على البرنامج وآليات تنفيذه.

 

وأكد المكتب بانه سيطلع الإعلام والرأي العام على نتائج التحقيقات تباعا.

 

وأشار المكتب إلى أنّ الوزيرة منذ تسلمها لمهامها منتصف شهر شباط ، قد كلفت احدى مستشاريها بتقييم الآليات المتبعة في الوزارة التي تعطى على اساسها الاذونات للجمعيات والشركاء الخارجيين للدخول الى المدارس والثانويات ، بهدف وضع معايير مشددة تعكس استراتيجية الوزارة والقيم المجتمعية لمدارسها.

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