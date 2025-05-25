وزير الداخلية شاكرًا الإعلاميين والصحافيين: كنتم على قدر المسؤولية وواكبتم الاستحقاق وساهمتم في إنجاحه

شكر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الإعلاميات والإعلاميين والمصورين الصحافيين والتقنيين على الجهود الكبيرة التي بذلوها في متابعة الانتخابات البلدية والاختيارية.

وقال: “لقد كنتم على قدر المسؤولية، وواكبتم هذا الاستحقاق الوطنيّ بكل مهنية وشفافية وساهمتم في إنجاحه”.