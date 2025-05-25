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نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء جزين
أخبار لبنان
2025-05-25 | 10:38
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نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء جزين
اصدرت وزارة الداخلية والبلديات نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء جزين.
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أخبار لبنان
الانتخابات
البلدية
والاختيارية
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