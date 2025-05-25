قاسم: المقاومة مستمرة... وتحالف حزب الله وأمل غير قابل للكسر

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان بيان قائد الجيش عبّر عن وطنيته ووطنية الجيش، مؤكدًا: "سنبقى متمسكين بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة".وأضاف: "لا تطلبوا منا شيئًا بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل وتُوقف عدوانها وتُفرج عن الأسرى، وبعد ذلك 'لكل حادث حديث'".وأكد في الذكرى الـ25 لعيد "المقاومة والتحرير" أن "قدرة إسرائيل على التوسّع في لبنان انتهت، والمقاومة مستمرّة وهي خيار الشعب، والسلاح أداة تُستخدم وقت الحاجة وبالطريقة المناسبة وبتقدير المصلحة".وفي ما يتعلق بالتدخلات الخارجية، شدد قاسم على أن "أميركا تتجاوز حدودها على سيادة لبنان، وأن ضغطها على المسؤولين في لبنان لن يحقق الشروط الإسرائيلية، وما لم يتم تحقيقه في الحرب لن يتحقق بالضغوط، ونحن لا نُهدَّد".وفي ملف إعادة الإعمار، أشار إلى أن "إعادة الإعمار دعامة الاستقرار الأولى، وأمن المواطن بهذا الإعمار، وعلى الحكومة اللبنانية التحرك بسرعة".كما قال إن "لا أحد يستطيع إزاحة المقاومة عن الأرض اللبنانية، لأنها مجبولة بكيان لبنان، وكيان لبنان دعامته المقاومة".وختم قاسم بالتأكيد على أن "حزب الله وحركة أمل أثبتا أنهما صمام أمان التوازن الوطني، وكان تحالفهما أكبر تحالف استراتيجي مؤثر، وهو غير قابل للكسر".