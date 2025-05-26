سلوم يدعو الى التحرّك في وجه بيع المنشطات الرياضيّة

دعا نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، "الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة والوزارات المعنيّة، الى التحرّك في وجه بيع المنشطات الرياضيّة دون حسيب أو رقيب في الأندية الرياضية، وصفحات التواصل الاجتماعي والتي ينتج عنها الإدمان، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والانسداد الرئوي والقصور الكلوي".



كما دعا في بيان، "الصيادلة الى الامتناع عن صرفها في الصيدليات".