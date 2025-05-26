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الرئيس عون: العمل سيبدأ منتصف الشهر المقبل في ٣ مخيمات فلسطينية ببيروت لمعالجة مسألة السلاح

أخبار لبنان
2025-05-26 | 09:43
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الرئيس عون: العمل سيبدأ منتصف الشهر المقبل في ٣ مخيمات فلسطينية ببيروت لمعالجة مسألة السلاح
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الرئيس عون: العمل سيبدأ منتصف الشهر المقبل في ٣ مخيمات فلسطينية ببيروت لمعالجة مسألة السلاح

رأى رئيس الجمهورية جوزاف عون أن البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد، مشيرا الى أن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، وأن عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم.

ولفت الرئيس عون أمام وفد أميركي برئاسة السيناتور Angus King، الى أن على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين  السوريين في بلادهم وليس في لبنان.

وأعلن تشكّيل لجان لبنانية - فلسطينية، لافتا الى أن العمل سيبدأ في منتصف الشهر المقبل في ٣ مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها.

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