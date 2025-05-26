افرام: إنهاء مفاعيل "اتّفاق القاهرة" استعادة للقرار الوطنيّ المستقلّ

رأى رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، أن حلم بناء دولة لها وحدها حصريّة امتلاك السلاح أصبح أقرب من أيّ وقت مضى.وقال أفرام في منشور له عبر منصة "إكس": "إنّها لحظة مفصليّة في تاريخ البلاد التي عانت طويلاً من تبعات التدخّلات والاتّفاقات المفروضة، وتتجلّى اليوم في قرار إنهاء مفاعيل "اتفاق القاهرة"".وأضاف: "خطوة ترمز إلى استعادة القرار الوطنيّ المستقل، وتمهّد الطريق نحو دولة قويّة وسيّدة ذاتها، ضمن سلسلة من الخطوات ستنقل شعبنا إلى مستقبل تسوده العدالة واحتكار مؤسّساتنا الأمنيّة والعسكريّة وحدها سلطة إنفاذ القانون".