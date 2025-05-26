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كهرباء لبنان: تأمين التغذية بالتيّار لمراكز لجان القيد الابتدائية والعليا في مختلف المحافظات
أخبار لبنان
2025-05-26 | 04:11
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كهرباء لبنان: تأمين التغذية بالتيّار لمراكز لجان القيد الابتدائية والعليا في مختلف المحافظات
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أنه في سبيل المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية البلدية والاختيارية التي جرت في خلال شهر أيّار الجاري، قامت بتأمين التيار الكهربائي بشكل متواصل لمراكز لجان القيد الابتدائية والعليا في الدوائر كافة، والبالغ عددها 27 مركزًا موزعة على المحافظات كافة بالإضافة إلى العديد من مراكز الاقتراع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات.
ولفتت المؤسسة في بيان، الى أنها عملت على تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية من خلال إضافة نحو 200 ميغاوات من الإنتاج، لضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال أيام الانتخابات في مختلف المحافظات اللبنانية.
وإذ اشادت "كهرباء لبنان" بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية كافة، في تأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، توجهت بجزيل الشكر الى جميع مستخدمي المؤسسة الذين ساهموا بإخلاص وتفانٍ في انجاح هذه المهمة الوطنية، وذلك تأكيدًا على التزام المؤسسة بمسؤولياتها.
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