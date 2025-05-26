رجّي عرض مع سفيرة قبرص ترسيم الحدود البحرية وقضية الهجرة غير الشرعية

استقبل وزير الخارجية يوسف رجّي سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا هادجيثيودوسيو، وتم البحث في العلاقات الثنائية ومسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، إضافة الى الملفات الاقليمية وقضية الهجرة غير الشرعية، وجرى تأكيد ضرورة العمل والتنسيق بما تقتضيه المصلحة المشتركة بين البلدين.



وأكدت السفيرة هادجيثيودوسيو "وقوف بلادها الى جانب لبنان وحرصها على تأمين الدعم له في الاتحاد الأوروبي".