رعد بعد لقائه بري: ما حصل إنتخابيا يدل على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية ونتائج الانتخابات البلدية والاختيارية وشؤونا تشريعية.



وقال رعد: "ما حصل إبان الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في المناطق والمحافظات كافة، إنما يدل على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية، وكان وفيا لهذا الخيار".

وأضاف: "نحن من على هذا المنبر نوجه أسمى وأغلى وأطيب تحية، تحية وفاء وشكر لكل أهلنا المحبين الأوفياء الشرفاء المقاومين الذين يراهنون على خيار ومعادلة المقاومة والتحرير الثلاثية من أجل تحرير ما تبقى من أرض ومن أجل طرد الاحتلال ومن أجل إعادة إعمار القرى المهدمة بفعل العدوان".