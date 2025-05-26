"سيدة الجبل": لا إمكانية للنهوض الاقتصادي إلا بعد إيجاد حلول تنفيذية لمسألة السّلاح

اعتبر لقاء "سيدة الجبل" أنه "بمجرّد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان فإن السلطة بكل تراتبيتها الدستورية والأمنية سجّلت نقطةً مضيئة في سماء المنطقة.



ورأى اللقاء بعد اجتماعه الأسبوعي، أن نجاح السلطة اللبنانية في تنظيم الانتخابات البلدية بعد تجميدها 9 سنوات، لا يعفيها من ضرورة المبادرة للدخول إلى دينامية المنطقة.



واعرب عن خشيته من بقاء لبنان في دائرة التبعية بينما تبادر دول مجاورة إلى تبني اتجاه سلام المنطقة والنهوض الاقتصادي والتواصل مع العالم.



وقال: "لا ينتظر دخول لبنان إلى عناوين المنطقة أعجوبة من السّماء، بل يحتاج قراراً واضحاً بوضع حدّ فوري لكل أشكال السلاح غير الشرعي وفقاً لآليات واضحة لأن الدولة تعرف والناس تعرف أن لا إمكانية للنهوض الاقتصادي إلا بعد إيجاد حلول تنفيذية لمسألة السّلاح".