سلام: اصرار على بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومعالجة مسألة السلاح في المخيمات

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اصرار الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها معالجة مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، وفق خطة زمنية تم وضعها وسيبدأ العمل على تنفيذها.



وشدد سلام في خلال لقائه عضوي مجلس الشيوخ الاميركي السناتور Angus King أنغوس كينغ وJames Lankford جايمس لانكفورد ، على أهمية دعم الجيش اللبناني كي يعزز سلطته على الحدود وفي الداخل.



ودعا الى زيادة الضغط الأميركي على اسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ولوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية.

