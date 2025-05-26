جلسة للجنة المال والموازنة… بحث في قرض البنك الدوليّ

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ اللجنة بحثت اليوم في قرض البنك الدوليّ بقيمة 250 مليون دولار ويتعلّق بالطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في لبنان والذي تمت الموافقة عليه في خلال زيارة الوفد لواشنطن.

وقد أقرت اللجنة هذا القرض ومدته 30 سنة، علماً ان أول 8 سنوات منه، لا تستوجب أي سداد من الدولة اللبنانية.

ويوفر المشروع محطات الطاقة الشمسية في لبنان، الى حد 250 ميغاوات، ويزيد قدرة الطاقة، ويعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية، ويحسن الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء.



كما بحثت اللجنة في المشروع المتعلّق بالرسوم التي تضمنتها موازنة 2025 التي اقرت بمرسوم من دون المرور بمجلس النواب.

وأشار كنعان إلى أنّ هذه الرسوم كانت مضخّمة على اكثر من قطاع، وضربت بمئات المرات من دون الأخذ بالاعتبار قدرة المواطن والمؤسسات والشركات على تحمّل الرسوم.

واكد تعديل الرسوم بشكل جذري، وإلغاء عدد منها، على غرار الرسم على المشروبات الغازية والفنادق وسواها.



