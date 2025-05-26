لقاء جمع سلام بسفير مصر... حديث عن ترتيبات زيارة القاهرة

‏استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، سفير جمهورية مِصر العربية لدى لبنان علاء موسى.

وأوضح السفير بعد اللقاء أنّ الهدف من الزيارة كان للحديث أولًا عن ترتيبات زيارته إلى القاهرة في خلال الأسبوع الأول من تموز، لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين وهو في طور الإعداد.

وقال: “لدينا رغبة وهي أيضا موجودة لدى الجانب اللبنانيّ، بأن تكون هذه اللجنة مختلفة عن سابقتها من لجان، لاننا نريد أن نوقع على اتفاقات ومذكرات يمكن ترجمتها على أرض الواقع وتلبي احتياجات الجانب اللبنانيّ في هذه الفترة ، وأيضا تلبي احتياجات الجانب المصريّ”.

وأضاف: "نحن سنستغل الفترة القادمة لدراسة الوثائق والمشاريع والاتفاقات التي يمكن أن يتم التوقيع عليها ، ودولة الرئيس مهتم جدا بهذه الزيارة وهو كلف عددا من المسؤولين في متابعة التحضير لها خلال الفترة المقبلة”.

وقدّم أيضا دعوة إلى زيارة مصر لحضور افتتاح المتحف الكبير بداية شهر تموز وهو شهر مزدحم بكثير من الفعاليات المهمة لمصر ولبنان.

وأمل ان نشهد في الفترة القادمة مزيدا من التعاون وستتوج بزيارة دولة الرئيس نواف سلام إلى مصر.