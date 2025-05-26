تجمّع الشركات المستوردة للنفط (APIC) ينتخب هيئة إدارية ورئيسًا جديدًا

عقدت الجمعية العمومية لتجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان (APIC) اجتماعها بتاريخ اليوم، لانتخاب هيئة إدارية ورئيس جديد، عقب انتهاء ولاية الهيئة والرئاسة السابقتين.



وقد أسفرت الانتخابات عن النّتائج التالية:

• السيّد مارون شماس رئيسًا للتجمّع،

• السيّدة كارول طايع نقاش نائبة للرئيس،

• السيّد وليد الحجّة أمينًا للسر،

• السيّد أحمد سليم رمضان أمينًا للصندوق،

• وكلّ من السيّدة ياسمين باسيل، والسيّد بشير بساتني، والسيّد قيصر رزق الله مستشارين.



وعقب انتهاء العملية الانتخابية، توجّه الرئيس المنتخب مارون شمس بالشكر إلى أعضاء التجمّع على تجديد ثقتهم، متمنّيًا التوفيق للهيئة الجديدة في مهامها خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وقد عقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها الأوّل برئاسة شمّاس، حيث تبنّت خطة عمل للمرحلة المقبلة، في ضوء التطوّرات والمستجدات التي يشهدها القطاع النفطي في لبنان، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية عمل مختلف الجهات المعنيّة بجدول تركيب الأسعار، من مستوردين وموزّعين ومحطات للمشتقات النفطية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارات والإدارات والمراجع المختصة، حفاظًا على استقرار القطاع بشكل عام، وحمايةً لمصلحة المستهلك اللبناني بشكل خاص.