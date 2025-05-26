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باسيل: فوز التيار في اتحاد بلديات المتن وبوادر انتصار في جزين..ولا نزال القوّة الكبرى
أخبار لبنان
2025-05-26 | 11:03
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باسيل: فوز التيار في اتحاد بلديات المتن وبوادر انتصار في جزين..ولا نزال القوّة الكبرى
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باسيل: فوز التيار في اتحاد بلديات المتن وبوادر انتصار في جزين..ولا نزال القوّة الكبرى
أكد رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، أنّ انتخابات اتحادات البلديات لا تغيب عنها الاعتبارات الإنمائية، لكنها تحمل طابعًا سياسيًا متزايدًا، مشيرًا إلى أنّ باكورة هذه الاستحقاقات كانت فوز التيار في اتحاد بلديات المتن.
وفي ما خصّ قضاء جزين، قال باسيل: "تابعوا معنا الخاتمة التي ستكون في جزين واتحاد بلديّاتها، حيث حاولت القوات أن تقول إنها خسرت المدينة وربحت الاتحاد، وأنا أقول إننا ربحنا معظم بلديّات قضاء جزين، وسنرى لاحقًا نتيجة الاتحاد".
وشدّد باسيل على التزام التيار بمتابعة شؤون البلديات على المستويين المحلي والوطني، تحت عنوانين أساسيين: النزوح السوري واللامركزية الموسّعة.
كما أكّد أنّ "التيار لا يزال القوّة الكبرى، ولا صحّة للحديث عن نهايته، بل هو أقوى بكثير في الانتخابات البلدية مقارنة بعام 2016"، مشيرًا إلى أنّ "عدد المخاتير والأعضاء والرؤساء الذين فازوا يثبت ذلك".
وختم بالتأكيد على أنّ "التيار أظهر مجددًا حضوره وقوّته في جزين والجنوب، سواء على مستوى البلديات أو رؤسائها وأعضائها والمخاتير".
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