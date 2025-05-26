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الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب
أخبار لبنان
2025-05-26 | 11:35
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الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب
أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين خلال استقباله لها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفيرة فنلندا لدى لبنان آن ميسكانن، أن "لبنان متمسك ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب، نظراً للدور المهم الذي تلعبه في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذاً لقرار مجلس الامن الرقم 1701"، مقدراً مشاركة القوة الفنلندية في عداد "اليونيفيل".
وأكد الرئيس عون أن وجود الجيش اللبناني الى جانب "اليونيفيل" في الجنوب، يطمئن سكان المنطقة الحدودية الذين يتطلعون الى انسحاب إسرائيل من التلال التي تحتلها، ووقف الأعمال العدائية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني الماضي.
وشدد الرئيس عون على التنسيق القائم بين الجيش و"اليونيفيل"، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية والتربوية التي تقدمها القوات الدولية لأبناء البلدات التي تنتشر فيها، والفائدة الاقتصادية من وجودها.
وشرح الرئيس عون للوزيرة الفنلندية ما تقوم به الحكومة على صعيد الإصلاحات وملء الشواغر في المراكز الأساسية في إدارات الدولة، إضافة الى نتائج الزيارات التي قام بها الى عدد من دول الخليج والتي اثمرت إجراءات لصالح لبنان.
وتطرق البحث ايضاً الى تطوير البنى التحتية والمشاريع الإنتاجية، حيث رحب الرئيس عون برغبة رجال الاعمال الفنلنديين بالاستثمار في لبنان، مؤكداً ان "المجالات مفتوحة لأن لبنان مقبل على ظروف أفضل بكثير مما كانت عليه الأوضاع قبل اشهر".
وجدد تأكيد "موقف لبنان من القضية الفلسطينية والداعم للمبادرة العربية للسلام التي اقرت في قمة بيروت عام 2002". ودان بشدة ما يجري في غزة، وداعيا الى "ضرورة انهاء الوضع القائم هناك".
وكانت الوزيرة فالتونين أعربت عن سعادتها لزيارة لبنان وتهنئة الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، مؤكدة "العلاقات المتينة التي تجمع لبنان بفنلندا، ومشاركة قوة من بلادها في عداد "اليونيفيل". وأبدت الرغبة في تفعيل هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، إضافة الى تسهيل عمل المستثمرين في كلا البلدين.
ووجهت الوزيرة الفنلندية دعوة الى الرئيس عون والوزير رجي للقيام بزيارة رسمية الى بلادها.
أخبار لبنان
جوزاف عون
لبنان
اليونيفيل
إلينا فالتونين
فنلندا
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