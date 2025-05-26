وزارة الزراعة تنفي شائعات انتشار أمراض في المواشي والدواجن وتحذّر من الترويج لمعلومات كاذبة

أصدرت وزارة الزراعة بيانًا بشأن الشائعات المتداولة حول انتشار أمراض في المواشي والدواجن، وقالت فيه "في ضوء ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات المنصات الرقمية من معلومات مغلوطة وشائعات لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو علمي موثوق، بشأن انتشار أوبئة أو أمراض خطيرة تصيب المواشي والدواجن في لبنان، توضح وزارة الزراعة للرأي العام ما يلي:أولاً، تؤكد الوزارة، بشكل قاطع، أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، ولم تُسجّل حتى تاريخه أي حالات وبائية غير اعتيادية في الثروة الحيوانية، لا في قطاع الدواجن ولا في قطاع المواشي. وتتابع الفرق البيطرية والفنية في الوزارة الوضع الصحي في مختلف المناطق اللبنانية بشكل دوري ودقيق، وفقاً لأعلى المعايير العلمية والصحية المعتمدة.ثانياً، تشدّد الوزارة على أن أي معلومة تتعلّق بالحالة الصحية للحيوانات أو بالوضع البيطري العام يجب أن تصدر حصراً عنها أو عن الجهات العلمية والمهنية المختصة والمعترف بها رسمياً، وتحمّل الوزارة المسؤولية الكاملة لكل من يروّج لمعلومات كاذبة تُثير البلبلة والهلع في صفوف المواطنين والمزارعين.ثالثاً، إن الترويج لمثل هذه الشائعات يضرّ مباشرة بقطاع حيوي يشكّل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي الوطني والاقتصاد الريفي، ويؤثر سلباً على الثقة بالإنتاج المحلي وجهود الدولة في دعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي. وبالتالي، فإن الوزارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق مروّجي هذه الأخبار الكاذبة، عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.وإذ تهيب وزارة الزراعة بجميع المواطنين ومستخدمي المنصات الرقمية توخّي الدقة والموضوعية في تداول المعلومات، فإنها تجدّد دعوتها إلى اعتماد المصادر الرسمية والموثوقة فقط، والتعاون بما يخدم الصالح العام ويعزز مناعة القطاع الزراعي في وجه أي محاولات تشويه أو تضليل.إن سلامة قطاع الثروة الحيوانية هي مسؤولية وطنية مشتركة، والوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بها أو الإضرار بثقة المواطنين بالإنتاج الوطني."