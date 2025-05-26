الجيش: توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدات سحمر وخربة قنافار وحوش الحريمة ودكوة - البقاع الغربي، وأوقفت المواطنين (ا.ا.) و(ش.ص.) و(م.ا.) و(ا.م.ا.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية وبالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وأفادت في بيان، بأن وحدة أخرى من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في منطقتَي بوادي وحدث بعلبك - البقاع، وضبطت كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.