الرئيس عون استقبل كتلة "الوفاء للمقاومة"... رعد: مساحة التفاهم الممكنة بيننا واسعة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد وعضوية النواب: علي عمار، حسين الحاج حسن، أمين شري وحسن فضل الله، وجرى بحث للأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات المتسارعة، خصوصا على الساحة الجنوبية، والاتصالات التي تجريها الدولة اللبنانية لالزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني من العام الفائت.وبعد اللقاء، تحدث رعد الى الصحافيين فقال: "لقاؤنا اليوم برئيس الجمهورية، هو باختيار من حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة، للتبريك بعيد المقاومة والتحرير الذي نحتفي به منذ 25 عاما".وأضاف: "تبادلنا وجهات النظر بشكل عام، عن الأولويات والتحديات التي تواجه بلدنا، وفي مقدمتها حفظ السيادة الوطنية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوانية والخروقات المرعية والمدعومة، للأسف، من بعض الدول الضامنة لوقف اطلاق النار، وإعادة اعمار ما هدّمه العدوان، وحفظ الاستقرار وتحريك المؤسسات عبر الاستحقاقات الانتخابية كالتي شهدناها في الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري اخيرا".وتابع: "ان مساحة التفاهم الممكنة بيننا وبين الرئيس واسعة، ويعوّل عليها، ونحن لا نجد اننا ملزمون لا بتوقيت ولا بأمكنة ولا بأدوات ولا بأساليب من اجل ان نملأ هذه المساحة، طالما ان الأمور في لبنان تسير بعناية وحرص من الرئيس عون على تحقيق هذه الأولويات التي ذكرتها اولا، لنبدأ بالبحث الآخر المتصل بالإصلاح السياسي والإداري وما يستحقه أهلنا في كل المناطق والمحافظات من تسهيلات وتطوير للقوانين، انطلاقا من تقدير السلطة للمصلحة اللبنانية، والقوى السياسية الممثلة للناس في مجلس النواب".وقال: "نهنىء من هذا الصرح، القصر الجمهوري، كل اللبنانيين بعيد التحرير والمقاومة، ونصرّ على ان هذا العيد هو عيد المقاومة والتحرير وليس عيدا تحريريا فحسب، فالتحرير انجزته المقاومة، وكل تصدي للعدو الإسرائيلي سوف ينجز بمعادلة القوة التي يتمسك بها اللبنانيون وهي معادلة الجيش الذي يتناغم مع تطلعات الشعب ومع سواعد المقاومين".ثم دار بين رعد والصحافيين الحوار التالي:وسئل: هل يمكن للمفاوضات الأميركية - الإيرانية ان تؤثر إيجابا على التطورات في لبنان؟ فأجاب: "المفترض أن نبحث في الموضوع اللبناني بمعزل عن تطورات تفصيلية في ما يجري في بلدان أخرى، ولا شك أن الأمور تترابط لان الكون اصبح قرية صغيرة، وكل ما يحصل في مكان منه يؤثر على الأطراف الأخرى، وهذا على مستوى المناخ. اما على مستوى الفعل، فلكل بلد سيادته وسلطته وممثلوه الذين يقررون مصلحته ومصلحة شعبه".وسئل: هل فتحت الزيارة الباب للحوار الثنائي بين رئيس الجمهورية و"حزب الله" حول حصرية السلاح في يد الدولة؟ وهل اقتنع الحزب بأن الدولة هي التي تحمي الجميع ويجب أن يكون السلاح في يدها وحدها؟ فأجاب: "ليس هناك من أبواب مغلقة لتبادل الاحاديث والأفكار مع الرئيس عون على أي مستوى من المستويات، ولا من محطة نفتح فيها ابوابا للتباحث لانها مفتوحة منذ الاستحقاق الرئاسي، وستستمر هذه الأبواب مفتوحة على كل ما من شأنه تحقيق السيادة وحفظ الاستقرار وإعطاء كل ذي حق حقه في هذا البلد من افراد ومكونات أساسية فيه".وأضاف: "اما عن الشق الثاني من السؤال، فليس للدولة امتيازات خاصة بها من دون التزامها بواجباتها، وعندما يتساوى الاثنان أي الواجبات والالتزامات، يحصل التفاهم".وسئل: ما تعليقكم على تصريح الرئيس نواف سلام لجهة انتهاء عصر تصدير الثورة الإيرانية، وعدم السكوت على أي سلاح خارج سلطة الدولة؟ فأجاب: "لا أرغب في التعليق على هذا التصريح حفظا على بقية ودّ موجودة".وكان الرئيس عون استقبل النائب والوزير السابق ميشال فرعون، الذي اطلعه على نتائج المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع السفارة النمساوية في بيروت حول الحياد، والخطوات المقبلة التي يمكن أن يرعاها الرئيس عون في هذا الاتجاه وفق ما ورد في خطاب القسم، على اعتبار ان موضوع الحياد خطوة مهمة بعد الإصلاحات المالية وإجراءات المحافظة على السيادة، وهذه الخطوة تزيل الهواجس لدى أي طرف بعيدا عن التدخلات الخارجية.وأوضح فرعون ان البحث تناول ايضا الانتخابات البلدية والاختيارية ونتائجها، ولا سيما في بيروت.رئيس المجلس الدستوريواستقبل الرئيس عون ايضا، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب الذي وجه اليه الدعوة لحضور المؤتمر الذي يعقده المجلس الدستوري في 18 حزيران المقبل، في فندق "فينيسيا"، حول "العدالة الدستورية"، وذلك لمناسبة مرور 30 سنة على بدء اعمال المجلس.