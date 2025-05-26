الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون استقبل كتلة "الوفاء للمقاومة"... رعد: مساحة التفاهم الممكنة بيننا واسعة

أخبار لبنان
2025-05-26 | 11:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون استقبل كتلة "الوفاء للمقاومة"... رعد: مساحة التفاهم الممكنة بيننا واسعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
الرئيس عون استقبل كتلة "الوفاء للمقاومة"... رعد: مساحة التفاهم الممكنة بيننا واسعة

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد وعضوية النواب: علي عمار، حسين الحاج حسن، أمين شري وحسن فضل الله، وجرى بحث للأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات المتسارعة، خصوصا على الساحة الجنوبية، والاتصالات التي تجريها الدولة اللبنانية لالزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني من العام الفائت.

وبعد اللقاء، تحدث رعد الى الصحافيين فقال: "لقاؤنا اليوم برئيس الجمهورية، هو باختيار من حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة، للتبريك بعيد المقاومة والتحرير الذي نحتفي به منذ 25 عاما".

وأضاف: "تبادلنا وجهات النظر بشكل عام، عن الأولويات والتحديات التي تواجه بلدنا، وفي مقدمتها حفظ السيادة الوطنية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوانية والخروقات المرعية والمدعومة، للأسف، من بعض الدول الضامنة لوقف اطلاق النار، وإعادة اعمار ما هدّمه العدوان، وحفظ الاستقرار وتحريك المؤسسات عبر الاستحقاقات الانتخابية كالتي شهدناها في الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري اخيرا".

وتابع: "ان مساحة التفاهم الممكنة بيننا وبين الرئيس واسعة، ويعوّل عليها، ونحن لا نجد اننا ملزمون لا بتوقيت ولا بأمكنة ولا بأدوات ولا بأساليب من اجل ان نملأ هذه المساحة، طالما ان الأمور في لبنان تسير بعناية وحرص من الرئيس عون على تحقيق هذه الأولويات التي ذكرتها اولا، لنبدأ بالبحث الآخر المتصل بالإصلاح السياسي والإداري وما يستحقه أهلنا في كل المناطق والمحافظات من تسهيلات وتطوير للقوانين، انطلاقا من تقدير السلطة للمصلحة اللبنانية، والقوى السياسية الممثلة للناس في مجلس النواب".

وقال: "نهنىء من هذا الصرح، القصر الجمهوري، كل اللبنانيين بعيد التحرير والمقاومة، ونصرّ على ان هذا العيد هو عيد المقاومة والتحرير وليس عيدا تحريريا فحسب، فالتحرير انجزته المقاومة، وكل تصدي للعدو الإسرائيلي سوف ينجز بمعادلة القوة التي يتمسك بها اللبنانيون وهي معادلة الجيش الذي يتناغم مع تطلعات الشعب ومع سواعد المقاومين".


ثم دار بين رعد والصحافيين الحوار التالي:

وسئل: هل يمكن للمفاوضات الأميركية - الإيرانية ان تؤثر إيجابا على التطورات في لبنان؟ فأجاب: "المفترض أن نبحث في الموضوع اللبناني بمعزل عن تطورات تفصيلية في ما يجري في بلدان أخرى، ولا شك أن الأمور تترابط لان الكون اصبح قرية صغيرة، وكل ما يحصل في مكان منه يؤثر على الأطراف الأخرى، وهذا على مستوى المناخ. اما على مستوى الفعل، فلكل بلد سيادته وسلطته وممثلوه الذين يقررون مصلحته ومصلحة شعبه".

وسئل: هل فتحت الزيارة الباب للحوار الثنائي بين رئيس الجمهورية و"حزب الله" حول حصرية السلاح في يد الدولة؟ وهل اقتنع الحزب بأن الدولة هي التي تحمي الجميع ويجب أن يكون السلاح في يدها وحدها؟ فأجاب: "ليس هناك من أبواب مغلقة لتبادل الاحاديث والأفكار مع الرئيس عون على أي مستوى من المستويات، ولا من محطة نفتح فيها ابوابا للتباحث لانها مفتوحة منذ الاستحقاق الرئاسي، وستستمر هذه الأبواب مفتوحة على كل ما من شأنه تحقيق السيادة وحفظ الاستقرار وإعطاء كل ذي حق حقه في هذا البلد من افراد ومكونات أساسية فيه".

وأضاف: "اما عن الشق الثاني من السؤال، فليس للدولة امتيازات خاصة بها من دون التزامها بواجباتها، وعندما يتساوى الاثنان أي الواجبات والالتزامات، يحصل التفاهم".

وسئل: ما تعليقكم على تصريح الرئيس نواف سلام لجهة انتهاء عصر تصدير الثورة الإيرانية، وعدم السكوت على أي سلاح خارج سلطة الدولة؟ فأجاب: "لا أرغب في التعليق على هذا التصريح حفظا على بقية ودّ موجودة".

فرعون

وكان الرئيس عون استقبل النائب والوزير السابق ميشال فرعون، الذي اطلعه على نتائج المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع السفارة النمساوية في بيروت حول الحياد، والخطوات المقبلة التي يمكن أن يرعاها الرئيس عون في هذا الاتجاه وفق ما ورد في خطاب القسم، على اعتبار ان موضوع الحياد خطوة مهمة بعد الإصلاحات المالية وإجراءات المحافظة على السيادة، وهذه الخطوة تزيل الهواجس لدى أي طرف بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأوضح فرعون ان البحث تناول ايضا الانتخابات البلدية والاختيارية ونتائجها، ولا سيما في بيروت.

رئيس المجلس الدستوري

واستقبل الرئيس عون ايضا، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب الذي وجه اليه الدعوة لحضور المؤتمر الذي يعقده المجلس الدستوري في 18 حزيران المقبل، في فندق "فينيسيا"، حول "العدالة الدستورية"، وذلك لمناسبة مرور 30 سنة على بدء اعمال المجلس.


أخبار لبنان

جوزاف عون

الوفاء للمقاومة

محمد رعد

LBCI التالي
سلوم يدعو الى التحرّك في وجه بيع المنشطات الرياضيّة
مصادر دبلوماسية غربية لـ"الشرق الأوسط": الاتصالات للإفراج عن الأسرى اللبنانيين لا تزال مستمرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-09

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش استولى على "مساحات واسعة" في غزة

LBCI
أخبار لبنان
11:35

الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب

LBCI
صحف اليوم
2025-04-16

الرئيس عون و"حزب الله": هل يمهد التفهم للتفاهم؟ (الجمهورية)

LBCI
آخر الأخبار
10:50

محمد رعد من قصر بعبدا: مساحة التفاهم مع الرئيس عون واسعة ويُعوَّل عليها ونحن لا نرى أنفسنا ملزَمين بتوقيت أو مكان أو أسلوب معيّن طالما أن الرئيس يحرص على تحقيق الأولويات وفي طليعتها حفظ السيادة وإنهاء الاحتلال ووقف الخروقات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:42

نوفل ضو لـ"عشرين 30": سنعود الى الوراء اذا لم يتغيّر المنطق السياسي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:21

نديم قطيش: هناك فريق "هُزم" في لبنان ولا أعتقد أن هناك إمكانية لقيام دولة فلسطينية في وقت قريب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:03

باسيل: فوز التيار في اتحاد بلديات المتن وبوادر انتصار في جزين..ولا نزال القوّة الكبرى

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-23

الجيش: دهم منازل مطلوبين في حوش الرافقة وسعدنايل ومجدل عنجر والفنار

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-24

لادي ترصد مخالفة جديدة... أعلام وخيم وشعارات حزبية أمام مدخل المدرسة الرسمية الابتدائية في الدوير

LBCI
منوعات
12:36

"زواجي لم يدم 24 ساعة وعريسي اختفى خلال حفل الزفاف"... ما اكتشفته هذه الشابة لاحقا لا يُصدق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فريق حكومي إماراتي في لبنان والهدف الدعم المعرفي والتكنولوجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي

LBCI
أخبار دولية
13:15

بين التفاؤل والتحفّظ... إيران تضع شروطها لإنجاح المفاوضات النووية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

خطة نزع السلاح الفلسطيني تنطلق من مخيمات بيروت والمرحلة الثانية من البقاع والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

اجتماعات مكثفة لبحث خطة اعادة النازحين ولبنان يبدي ملاحظاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

سلام لـ"سكاي نيوز عربية": المنطقة شبعت من الاستقطاب الإيراني الأميركي وزمن تصدير الثورة الإيرانية انتهى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:37

يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 26-5-2025

LBCI
حال الطقس
02:11

طقس ربيعي حار... والحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة

LBCI
فنّ
02:30

بعد أقل من عشرين يومًا... ريان حركة تحذف صورها المشتركة مع خطيبها

LBCI
أخبار دولية
14:27

سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة

LBCI
أخبار لبنان
03:43

حفلة زفاف في بوادي - بعلبك تتحوّل إلى مأتم

LBCI
خبر عاجل
05:50

فوز رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المرّ برئاسة اتحاد بلديات المتن بنتيجة 22-11

LBCI
أخبار دولية
13:00

تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More